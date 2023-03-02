Врач Комаровский рассказал, каким должно быть качественное средство по уходу за губами
Врач Евгений Комаровский высказался о средствах по уходу за губами как для профилактики, так и для лечения, и объяснил, каких компонентов желательно избегать при их применении, чтобы не стало хуже.
Об этом он сказал на своем YouTube канале.
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Врач высшей категории обращает внимание, что есть определенные компоненты средств для губ, которые эффективны для использования в профилактических целях, но при этом не рекомендованы для применения именно для лечения.
Комаровский рассказал, что, по мнению медицинской науки, не должны включать средства для лечения:
- салициловая кислота,
- фенол,
- ментол,
- эвкалипт,
- камфора,
- ароматизаторы.
Дело в том, что эти компоненты оказывают раздражающее действие и могут ухудшать кровообращение в области губ, вызывать спазм сосудов и прочее, объясняет врач.
Также Комаровский назвал одно простое, но важное правило: если вы наносите на губы что-то и сразу это чувствуете это не всегда хорошо, а чаще плохо.
"Идеальное средство для губ вы чувствовать не должны", — заметил он.
В этом контексте врач указал на определенную "коварство" этих раздражительных средств. Да, часто бывает, что когда человек мажет губы тем или иным препаратом, и при этом ничего не чувствует — у него возникают мысли о том, что средство неэффективно.
"И производители вынуждены реагировать на желания потребителей, добавляя то, что вы сразу почувствуете", — описал он ситуацию.
Комаровский также перечислил компоненты, которые желательны в средствах по уходу за губами. Это:
- касторовое масло,
- подсолнечное масло,
- масло ши,
- кокосовое масло,
- вазелин.
Обычно включаются солнцезащитные средства, добавил доктор Комаровский.
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