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Врач Комаровский рассказал, каким должно быть качественное средство по уходу за губами

2 марта 2023 17:55
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Комаровский также перечислил компоненты, которые желательны в средствах по уходу за губами
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Врач Евгений Комаровский высказался о средствах по уходу за губами как для профилактики, так и для лечения, и объяснил, каких компонентов желательно избегать при их применении, чтобы не стало хуже.

Об этом он сказал на своем YouTube канале.

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Врач высшей категории обращает внимание, что есть определенные компоненты средств для губ, которые эффективны для использования в профилактических целях, но при этом не рекомендованы для применения именно для лечения.

Комаровский рассказал, что, по мнению медицинской науки, не должны включать средства для лечения:

  • салициловая кислота,
  • фенол,
  • ментол,
  • эвкалипт,
  • камфора,
  • ароматизаторы.

Дело в том, что эти компоненты оказывают раздражающее действие и могут ухудшать кровообращение в области губ, вызывать спазм сосудов и прочее, объясняет врач.

Также Комаровский назвал одно простое, но важное правило: если вы наносите на губы что-то и сразу это чувствуете это не всегда хорошо, а чаще плохо.

"Идеальное средство для губ вы чувствовать не должны", — заметил он.

В этом контексте врач указал на определенную "коварство" этих раздражительных средств. Да, часто бывает, что когда человек мажет губы тем или иным препаратом, и при этом ничего не чувствует — у него возникают мысли о том, что средство неэффективно.

"И производители вынуждены реагировать на желания потребителей, добавляя то, что вы сразу почувствуете", — описал он ситуацию.

Комаровский также перечислил компоненты, которые желательны в средствах по уходу за губами. Это:

  • касторовое масло,
  • подсолнечное масло,
  • масло ши,
  • кокосовое масло,
  • вазелин.

Обычно включаются солнцезащитные средства, добавил доктор Комаровский.

Напомним, хотя кофе и дает человеку заряд энергии, он может оказать и негативное влияние на здоровье. Напиток может вредить вашему сердцу, если его употреблять неправильно. Так что следует помнить о суточной норме.

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