Врач Комаровский рассказал, каким должно быть качественное средство по уходу за губами

Комаровский также перечислил компоненты, которые желательны в средствах по уходу за губами

Врач Евгений Комаровский высказался о средствах по уходу за губами как для профилактики, так и для лечения, и объяснил, каких компонентов желательно избегать при их применении, чтобы не стало хуже.

Об этом он сказал на своем YouTube канале.

Врач высшей категории обращает внимание, что есть определенные компоненты средств для губ, которые эффективны для использования в профилактических целях, но при этом не рекомендованы для применения именно для лечения.

Комаровский рассказал, что, по мнению медицинской науки, не должны включать средства для лечения:

салициловая кислота,

фенол,

ментол,

эвкалипт,

камфора,

ароматизаторы.

Дело в том, что эти компоненты оказывают раздражающее действие и могут ухудшать кровообращение в области губ, вызывать спазм сосудов и прочее, объясняет врач.

Также Комаровский назвал одно простое, но важное правило: если вы наносите на губы что-то и сразу это чувствуете это не всегда хорошо, а чаще плохо.

"Идеальное средство для губ вы чувствовать не должны", — заметил он.

В этом контексте врач указал на определенную "коварство" этих раздражительных средств. Да, часто бывает, что когда человек мажет губы тем или иным препаратом, и при этом ничего не чувствует — у него возникают мысли о том, что средство неэффективно.

"И производители вынуждены реагировать на желания потребителей, добавляя то, что вы сразу почувствуете", — описал он ситуацию.

Комаровский также перечислил компоненты, которые желательны в средствах по уходу за губами. Это:

касторовое масло,

подсолнечное масло,

масло ши,

кокосовое масло,

вазелин.

Обычно включаются солнцезащитные средства, добавил доктор Комаровский.

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