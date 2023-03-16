В США резко снизилась смертность беременных, рост которой был вызван коронавирусом

Число умерших во время беременности американок по сравнению с 2021 годом серьезно уменьшилось.

В 2021 году в Соединенных Штатах на фоне эпидемии Covid-19 во время беременности и родов умерли более 1200 женщин. В прошлом году ситуация значительно улучшилась, известно о 733 случаях таких смертей.

Об этом сообщает издание BBC.

Количество умерших во время беременности

По предварительным данным, в 2022 году в США во время беременности и родов умерли 733 женщины.

Этот показатель значительно меньше результатов 2021 года, когда в Соединенных Штатах Америки была в разгаре эпидемия коронавирусной инфекции.

Тогда в США во время беременности, родов и сразу после них умерли более 1200 женщин.

Ситуация не очень оптимистичная

Таким образом количество умерших беременных американок серьезно снизилось после предыдущего рекордного показателя.

Но, вместе с тем, отмечает издание, ситуация в Соединенных Штатах все равно далека от положительной, поскольку даже до пандемии коронавируса количество умерших во время беременности и родов было одним из самых высоких в истории исследований.

Напомним, что, по словам главы Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса, скорее всего, завершится в 2023 году.

Фото: Pixabay