В США резко снизилась смертность беременных, рост которой был вызван коронавирусом
В 2021 году в Соединенных Штатах на фоне эпидемии Covid-19 во время беременности и родов умерли более 1200 женщин. В прошлом году ситуация значительно улучшилась, известно о 733 случаях таких смертей.
Об этом сообщает издание BBC.
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Количество умерших во время беременности
По предварительным данным, в 2022 году в США во время беременности и родов умерли 733 женщины.
Этот показатель значительно меньше результатов 2021 года, когда в Соединенных Штатах Америки была в разгаре эпидемия коронавирусной инфекции.
Тогда в США во время беременности, родов и сразу после них умерли более 1200 женщин.
Ситуация не очень оптимистичная
Таким образом количество умерших беременных американок серьезно снизилось после предыдущего рекордного показателя.
Но, вместе с тем, отмечает издание, ситуация в Соединенных Штатах все равно далека от положительной, поскольку даже до пандемии коронавируса количество умерших во время беременности и родов было одним из самых высоких в истории исследований.
Напомним, что, по словам главы Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса, скорее всего, завершится в 2023 году.
Фото: Pixabay