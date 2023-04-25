Фонд Future For Ukraine помог военному по протезированию в США

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Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Как это оказаться на грани и смерти, но продолжать мечтать о том, чтобы защищать государство в дальнейшем.

Об этом в эксклюзивном интервью Новости.LIVE рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Скляренко.

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— Как у военнослужащих начинается военный период?

— Для меня война началась еще в 2014 году, после Иловайского котлована, во мне там друзья погибли. После этого я решил, что нужно идти и помогать. Я и раньше хотел, но я не служил в армии. Я этого опасался и даже оружия в руках не держал. Ушел добровольцем.

— Как дальше складывались события?

— Пришел в военкомат и сказал, что хочу добровольно служить в армии. Они на меня смотрели, как на дурочку, если откровенно. Куча народа бегает со снимками и таблетками, что они больны и не могут защищать страну. Когда говорили, что сгребали всех, то со мной такого не было. Майор, уже не помню его фамилии, минут 40 спрашивал, точно ли я хочу. Но я ответил, что мотивирован и знаю, зачем туда иду. И все, я подождал неделю, пришла повестка, собрал вещи и поехал на учебный полигон в Яворы. Потом попал в Николаев, 28 отдельная механизированная бригада. Там в Николаев, как раз готовилась к отправке на Восток. Через три или четыре дня наш батальон увязли на эшелон и отправились на Восток. Мы первое время стояли на второй линии, выезжали только на усиление, это район Донецка – Марьинка, Красногоровка. А потом весной поставили уже на нулевые позиции, где были постоянные бои.

Дмитрий Скляренко дает интервью. Фото Новини. LIVE

— Потом вы вернулись?

— В 2015 году я вернулся. Мне предлагали еще один контракт. Затем я познакомился со своей будущей женой. Я хотел создать семьи и понимал, что если у меня будет еще одна ротация, то войско станет моей семьей. Потому я решил остаться дома. И еще меня останавливал момент позиционной войны, это такое безучастное дело. Я вернулся в другую жизнь, где люди ничего не видят и не понимают, где людям безразлично. Ну и сейчас это происходит по сути.

— Расскажите, как случилась травма?

— Утро Северодонецк 11 мая в 07:00 утра. Я стоял у командира роты и уже нас по секторам обстреливали, уже по логике, если братья предыдущие дни то обстреливали немало, там уже и трассу обстреливали и Северодонецкий АЗОТ, то не имел снаряд прилететь, где прилетел. Нас просто с ног свалило, больно не было. Командир тоже упал, его первым забрали, потому что была одна машина, а меня позже, прилетели двое парней на бусе, отвезли в реанимацию в Лисичанск. У меня так высоко было ранение, что даже некуда было накладывать турникет. Я не знаю, как я выжил, повезло, уже к Богу собирался честно говоря.

Дмитро Скляренко. Фото Новини. LIVE

— Интересно, как это собираться к Богу?

— Во мне была просто разгрузка, сигареты были, я их достал и закурил сигарету.

— Сколько минут вы были в сознании?

— 35 минут, это как раз дорога к реанимации в Лисичанске.

— Что вы чувствовали в этот момент?

— Ничего. Вспоминал семью и детей. Курил и все. Страха ничего не было. А потом привезли в Лисичанск и сказали, что все нормально, будешь жить. Я не знаю, возможно обнадежили, потому что я был тяжелом состоянии. Меня долго возили, раненых было много. Из Лисичанска потом меня перевезли в Бахмут, там в коридоре пролежал полтора часа. Потом мне сделали рентген и сказали, что нужно эвакуировать в Дружковку, потому что у них нет времени заниматься мной. Перевозят из Бахмута в Дружковку, там тоже завал, операционная забита, потому что очень много раненых, и тоже где-то час пролежал, пока меня подготовили к операции. Затем вошли врачи и сказали, что ногу нужно ампутировать. Я сказал, что в Лисичанске сказали, что пришьют и все будет нормально, а он попросил пошевелить пальцами ног, нога была уже синяя, пять часов прошло. Сказали, что слишком много времени прошло, если бы два часа, говорит, что можно было бы пришивать. Очень много крови потерял, если бы пришили, то инфекция пошла бы и до утра не дожила. Хотелось жить без ноги, но жить.

— В материалах о вас писали, что вы очень хотели продолжать защищать государство, несмотря на травму.

— Мне предложили поехать запротезироваться в Америке.

Дмитрий Скляренко в Вашингтоне. Фото Новини. LIVE

— А кто предложил?

— Фонд Future For Ukraine, а протез оплатил Майкл Каран. Я им очень благодарен за это. Рассчитывал, что поставят лучшую в мире ногу, я смогу снова бегать и выполнять свое дело, то, что я делал на войне. А потом понемногу стал понимать, что не получится, как бы этого я не хотел. Где-то в штабе сидеть не для меня.

— Чем вы хотите заниматься?

— Хочу быть с оружием в руках на передовой позиции.

— Как вообще так получилось, что Фонд Future For Ukraine обратил на вас внимание и решил вам помочь?

— Позвонили по телефону девушки из Фонда Future For Ukraine и предложили, рассказали, как все происходит, какой протез у меня будет, дали контакт Александра Чайки, который первым поехал туда по этой программе. Пообщались, и я согласился. А нашли меня через Минздрав, они искали сложные случаи протезирования. Просто у наших врачей, большинство протезных предприятий, которые я обращался, они просто отказывали, потому что не имеют опыта с такими ампутациями.

— А что касается ваших собратьев, которые были с вами рядом? Что с ними? Они остались живы, или кто-то погиб?

— Командир мой погиб, Назар, ему был 21 год, командир роты. А я как раз возле него стоял. Я последний, с кем он разговаривал.

— Как психологически влияет все это? Многие военные говорят, что можно привыкнуть к войне, к обстрелам, но невозможно привыкнуть к тому, когда ты общаешься со своим собратом, а потом понимаешь, что уже никогда с ним не поговоришь?

— Это боль на всю жизнь, это тяжело, это на всю жизнь.

Дмитрий Скляренко в Вашингтоне. Фото Новини. LIVE

— Как вы с этим переживаете? Как вы боретесь?

— Я не знаю, возможно оно как-то каменеет. Но так по себе и не скажешь, честно говоря.

— Расскажите, как проходило протезирование в Вашингтоне.

— В первый день, конечно, тяжело было после перелетов, много репортеров. Сделали слепок, через несколько дней уже готова была чаша. И через несколько дней уже был готов протез. У меня должно было стоять другое колено, но там пришел американец и решил подарить мне свое колено, это сейчас самое лучшее колено, которое есть в мире. Он мне просто сделал такой подарок, поэтому мне поставили это колено. Впервые встал на него и сразу удалился. Обрадовался, думал, что вернулся в армию. Но когда начал ходить не только по ровной дороге, то для себя стал понимать, что вряд ли уже получится заниматься этим делом.

— Сколько вы уже с протезом?

— Мне недавно, 7 марта, сделали еще одну операцию, так три недели не одевал его. А потом я начал его одевать, но еще была рана, не разрешали. Сейчас я в нем постоянно, одеваю и целый день.

— Сколько времени в целом ходите с ним?

— Пока привыкал к нему, уже два месяца.

Дмитрий Скляренко в Вашингтоне. Фото Новини. LIVE

— С каким трудом приходится сталкиваться?

— Пока самый большой опыт это Львов и их брусчатка, а трудности даже не знаю. Привыкаю просто и стараюсь не обращать ни на что внимание. Мнения людей очень не нравятся. Я понимаю, что они тоже привыкают к этому?

— Как отреагировала семья на то, что у вас попал снаряд? Не говорили ли жена, что больше не хочет, чтобы вы уходили на передовую?

— Она понимает, что на мое решение не повлияет. Я всегда был уверен, что будет большая война. И всегда была уверенность, что я возьму еще оружие в руки. Так и случилось, но она знала, что на это не повлияет. Дети у меня еще маленькие, так они не понимали.

— Как вы отреагировали, что российская федерация решила захватить наши территории?

— Они воспользовались тем моментом, когда страна была слабой, когда не было власти. Чтобы вы понимали, я до декабря 2013 года я в россии работал.

— А что вы там делали?

— Работал на заводе металлоконструкций, там была хорошая зарплата. А в декабре, как начался Майдан, мы с другом решили покинуть бригаду и приехать в Украину. Как чувствовал, что что-нибудь будет.

Дмитрий Скляренко в Вашингтоне. Фото Новини. LIVE

— Как вам там было?

— Нормально в принципе. Они всегда такие алкоголики, но вычурные. Всегда говорили, что мы здесь "понаехали". А я отвечал, что если бы "не понаехали", то у вас было бы здесь болото, потому что работать не умеете.

— А когда вы там были, были ли теплые и дружеские отношения с кем-нибудь?

— С немногими.

— Неудивительно ли было вернуться в страну и увидеть россиян уже на нашей территории, которые с оружием пришли?

— Странно, я этого не ожидал. Этого никто не ожидал.

— Вы сказали в одном из интервью, что война затягивает, если туда идешь, хочется постоянно туда возвращаться. Почему так?

— Я не знаю. Меня с 2015 года постоянно тянет. Мы с женой постоянно ссорились по этому поводу. Но я говорил, что если ребятам понадобится помощь, я собираю вещи и ухожу. Я тоже человек, у меня тоже есть чувство, и если я останусь дома с семьей, а не с собратьями, то как мне всю остальную жизнь с этим жить?

— Как вы объясните их своим детям? Сколько им лет?

— По пять лет. Прямо им сказал, что есть агрессор — россия, которую нужно идти на войну, воевать. Они всего этого еще не совсем понимают. Я когда говорил, что у папы будет нога, как у работа, они до последнего не понимали.

— Оптимизм вы не потеряли?

— Это отчасти маска, я же не робот, мне не легко. Собратья сейчас работу делают. а я хочу быть с ними. Это тоже тяжело, потому что им не хватает людей.

Дмитрий Скляренко в Вашингтоне. Фото Новини. LIVE

— Как вообще видите будущее? О чем мечтаете?

— Работать и воспитывать детей, но сначала нужно выиграть эту войну, даже не для себя, а для последующих поколений. Потому что так получается, что мы все это профукали.

— Почему "профукали"?

— Может, и не мое поколение, может мои родители и дяди, родственники и предыдущие поколения, бродяжничеством своим. Это советщина, это рабское мышление, когда люди боятся власти своей, они же бездейственны. У нас 30 лет власть обворовывала и манипулировала, сейчас она сильно не изменилась я считаю.

— Как это понимать, что Украинские Вооруженные Силы, в которых вы непосредственно участвовали, так выбивают вторую армию мира, как это всегда заявляла российская федерация?

— Ну, они же не вторые, нам повезло. Просто пути доказывали их генералы картинку рисовали ту, которую он хотел видеть. И он исходя из этой ситуации, считая, что они действительно такие "хорошие", "сильные" и "мощные" решили сделать такой шаг.

— Вам приходилось общаться с россиянами на поле боя? С пленными возможно?

— Нет, не приходилось.

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