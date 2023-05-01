Протезирование украинских военных проходит в Вашингтоне

Майк Коркоран, Билл Эндикотт и Елена Николаенко. Фото: Новини.LIVE

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Американские деятели, партнеры в рамках программы Operation Renew Prosthetics посетили Киев и рассказали о программах протезирования украинских военных в США.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказали соучредитель МСОР Майк Коркоран, бывший помощник Билла Клинтона, руководитель программы протезирования украинских военных в США Билл Эндикот и Председатель правления международного фонда Future for Ukraine в Польше Елена Николаенко.

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"Вообще, программу мы начали еще год назад, когда мы поняли, что действительно украинские военные, получающие сверхсложные ранения и сверхсложные ампутации, довольно сложно украинским протезистам. Протезисты столкнулись с этой ситуацией, что они не могут помочь им. И мы решили для себя, что нам важно помогать украинским военным, потому что, когда мы ставим их на ноги, это поднимает не только дух военных, но и нас. Мы начали эту программу и начали искать партнера и нашли в Соединенных Штататах Америки лучшую клинику, которая оказывает эту помощь. Нашим первым пациентом был Александр Чайка. Мы заботились о нем еще с самого начала, когда он попал только в больницу. И после того, как у нас был Александр, об этом узнали и другие военные и начали к нам обращаться. Обратиться к нам можно через сайт, оставить заявку", — ответила Елена Николаенко.

Александр Чайка Фото: Future for Ukraine/Facebook

Много ли сложных случаев вы встречаете?

"По статистике около 10% военных, получивших ранения в результате боевых действий и уже им были ампутированы конечности, это сложные случаи. Поэтому, конечно, их много. У нас есть очередь из таких пациентов", — добавила Елена Николаенко.

Дмитрий Скляренко с протезом в США. Фото: Виктория Минтян/nv.ua

Как началась история центра, как вы с Биллом объединились?

"В 2002 году мы начали Медицинский центр ортопедии и протезирования, а в 2005 году мы заключили контракт с американскими военными, чтобы ухаживать за ранеными воинами, возвращающимися из Ирака и Афганистана. Но до этого я был олимпийским спортсменом, соревновался за Ирландию, что и на Олимпиаде-92, и Олимпиаде-96, а перед Олимпиадой-92 я проходил тренировки по гребле на каноэ и слаломе", — сказал Майк Коркоран.

Как началась эта история для Билла?

"В 1988 году я возглавил программу обмена спортсменов на байдарках с Советским Союзом. И тогда я встречался с украинскими и российскими спортсменами и тренерами. И с тех пор я поддерживал связь с ними, в том числе и в режиме реального времени, когда началась полномасштабная война. Но прошлым летом я почувствовал, что мне нужно сделать больше, чем просто поговорить с этими ребятами. Поэтому мне нужно было что-нибудь сделать. И я знал, что Майк помогал американским солдатам во время войны в Ираке и Афганистане, и, как он вам сказал, 30 лет назад Майк был в моей команде. Теперь я решил попасть в команду Майка. И я спросил его, не хочет ли он что-нибудь сделать для украинских солдат. И он сказал так, значит, мы здесь", — сказал Билл Эндикот.

Билл Эндикот. Фото: Новини.LIVE

Сложно ли в 2023 году помогать нашим и какие услуги предоставляются нашим солдатам в США?

"Сейчас мы заботимся о солдатах в Вашингтоне и на Мальте. А ответить на ваш вопрос не сложно, потому что у нас есть опыт лечения более 1000 американских раненых воинов. Итак, единственная разница между американскими и украинскими солдатами — это язык, знаете ли, но ранения одинаковые. А так это не сложно. Но украинцам тяжело попасть в США. Больше раненых бойцов можно обслужить здесь, в Киеве. И это цель — обеспечить помощь пострадавших украинцев в Украине", — сказал Майк Коркоран.

Сколько сейчас помогли нашим?

"На данный момент мы в общей сложности помогли 14 украинским раненым воинам, четырем оказали помощь на Мальте и десяти в Соединенных Штатах. Мы заботились также о морском пехотинце США, который воевал вместе с украинскими солдатами и потерял руку на этой войне. Его вернули в Соединенные Штаты, и мы также позаботились о нем", — сказал Майк Коркоран.

Что именно делал в команде Клинтона?

"Ну, я был директором по исследованиям и анализу в Офисе по политическим вопросам. А это означало, что мы еженедельно должны были информировать президента о том, что происходит во внутренней политике. Поэтому мы были его глазами и ушами по поводу политики в США. Каждую пятницу мне приходилось писать отчет примерно на 30 страницах о случившемся в политике США", — сказал Билл Эндикот.

Как Майк начал сотрудничать с министерством обороны США?

"Наше месторасположение (медцентр) было в трех километрах от больницы Уолтера Рида. Хотя это не имело ничего общего, это было рядом. Они заключают контракт, чтобы люди могли участвовать в торгах на предоставленные услуги. И мы участвуем в таком тендере. Мы составили предложение и план по исполнению. А они заключили с нами контракт и через 17 лет мы все еще там. Конечно, мы возобновляли договоры. Имею в виду, что это был не 17-летний договор, все началось с небольшого контракта, а потом нам приходилось подаваться каждые три года, чтобы снова получить контракт. И это удается, потому что мы приобретаем все больший опыт в работе с этим типом травм, потому что это очень уникально. Единственные страны, которые имеют такие ранения, это везде воюющие страны. Поэтому мы получили контракт, и уже на следующей неделе начали работать в больнице", — сказал Майк Коркоран.

Какие наиболее сложные ситуации были?

"Ну, я думаю, первое, что нужно было — просто сделать наши услуги хорошо известными. И тогда это был вопрос — как попасть в СМИ. А у нас был человек, который сначала жил в "Киеве, а потом должен был поехать в Краков. И она помогла нам изложить историю в украинских СМИ. В Соединенных Штатах есть старая поговорка: чтобы попасть в новости вы должны быть в новостях. Поэтому мы взяли эту историю, и мы могли распространять ее, а потом получали все больше и больше внимания прессы, и Майк давал комментарии прессе. Так мы стали получать многие истории. А потом программа стала общеизвестной", — сказал Билл Эндикот.

Майк Коркоран, Билл Эндикотт и Елена Николаенко. Фото: Новини.LIVE

"И американцы хотят помочь. Это самое важное. Они очень поддерживают Украину и это очевидно демонстрируют, предоставляя оружие, разведывательные данные и помощь военным. В то же время, и когда мы начали лечить украинских солдат в Вашингтоне, там была большая поддержка общины. Люди просто интересовались, что мы делаем", — сказал Майк Коркоран.

"Хочу добавить, что еще один очень важный аспект был в том, чтобы найти способ перевезти солдат к нам, и именно так мы познакомились с организацией "Future for Ukraine", поэтому это была очень важная часть процесса", — сказал Билл Эндикот.

Расскажите об известных пациентах Майка?

"Темми была пилотом вертолета. В нее попали из РПГ. Вертолет не взорвался, но она потеряла ноги и ранила руку. Когда Темми поправлялась, и Уолтер Рид и мы заботились о ней. Ее попросили уйти в политику, и она стала сенатором США. У меня есть пациент, являющийся владельцем бейсбольной команды Washington Nationals. Он инвалид. Он не солдат, но перенес ампутацию. Но многие наши солдаты с ампутированными конечностями – это раненые воины, которые ушли в Конгресс, которые собираются участвовать в Паралимпийских играх, или просто в спорте. Знаете, жизнь после ампутации – это не сидеть в инвалидной коляске. Жизнь после ампутации — это так же карьера, семья, возможность заниматься спортом или быть воином. Знаете, это нормальная жизнь, ты просто пользуешься протезом", — сказал Майк Коркоран.

Как люди живут дальше после ампутаций и протезирования, психологические истории с которыми сталкивались в центре?

"Лучший способ — это позаботиться о психологическом аспекте всего этого, потому что потерять конечность – это все же опустошает. То, что мы делали в Walter Reed – лечили пациентов вместе в одной комнате, поэтому они не были изолированы. Так что у нас было четыре-пять солдат в одной комнате, работавших над протезированием. Они были почти как товарищи, и это уменьшает боль, когда они видят, что другие люди имеют те же проблемы. Или могло быть так, что у кого ампутация ниже колена, он жалуется, а потом у парня рядом с ним нет обеих рук, а у другого парня рядом с ним отсутствуют все конечности. Поэтому мы работаем вместе, как команда, это хорошая позитивная атмосфера, и наша задача – восстановить этих ребят", — сказал Майк Коркоран.

Александр Чайка во время реабилитации. Фото: Future for Ukraine/Facebook

Расскажите об ответственности Билла в программе и перехода на эту должность?

"На самом деле процессы очень схожи. Одной из вещей, которые мы делали в Белом доме, было постоянно проводить мероприятия и создавать новые социальные программы. Поэтому у меня был большой опыт. Но теперь моя роль состоит в том, чтобы консультировать Майка, насколько это возможно, по поводу стратегии и в подобных вопросах. Мы составляем программу. Во-первых, в Соединенных Штатах эта тема только начиналась. Тогда я подумал, возможно, мы могли бы сэкономить деньги, сделав это на Мальте, потому что это было бы меньше затрат на дорогу. А потом самой высокой мечтой всегда было сделать это в Украине. И научить в конце концов украинцев делать это самостоятельно. И это была мечта. Сейчас я здесь, прошел год и один день после того, как мы впервые подумали о проекте, и, честно говоря, он пошел гораздо быстрее, чем я ожидал", — сказал Билл Эндикот.

Как много центров и пациентов в год?

"Мы фактически прилетели туда и построили центр с помощью правительства Мальты. И мы заботимся обо всех людях с ампутированными конечностями на Мальте. В Соединенных Штатах мы, вероятно, заботимся о около 2500 пациентах в год в наших центрах, возможно, около 3000", — сказал Майк Коркоран.

Важно ли украинским солдатам ехать на протезирование за границу?

"Что ж, я считаю это нужным по нескольким причинам. Прежде всего, качество обслуживания, которое мы можем гарантировать, очень высокое. Но кроме этого, я думаю, что важно, чтобы украинские солдаты и украинский народ видели, что рядовые американцы, как Майк и я, а мы не являемся частью нашего правительства, такие рядовые американцы поддерживают то, как украинцы борются за свободу. И меня поразил тот факт, что многие украинцы сказали мне, что для них очень важно видеть, что простые американцы действительно заботятся об этом", — сказал Билл Эндикот.

Был ли план открытия центра в россии?

"Нет", — сказал Майк Коркоран.

Какая первая мысль когда россия напала на Украину?

"Я вырос во время холодной войны. И для меня это был своеобразный флешбэк всего того периода. Когда я смотрю на последние 100 лет истории, то вспоминаю безумных диктаторов, которые один за другим хотели и пытались захватить огромные части света. У нас есть Кайзер и Первая мировая война, у нас были Гитлер, Муссолини, Тодзе и Вторая мировая война. И тоже Сталин и холодная война. И для меня это было возвращением того же. И мы должны остановить это. Мы должны противостоять этому. И я был поражен способностью и готовностью Украины это сделать, и я просто хотел вам помочь, и поэтому мы придумали этот способ", — сказал Билл Эндикот.

"Я хотел бы ответить таким образом: это невероятно плохо, что россия делает такое в 21 веке. И я не вижу в их действиях никаких целей, кроме того, чтобы просто уничтожить Украину, убивать женщин и детей, убивать и своих солдат. Для меня моя деятельность – это возможность помочь ухаживать за ранеными воинами, что я и делаю. Это верно, это честь. Это не похоже на тяжелую работу. Это просто работа. После войны, когда Украина победит, ваши бойцы будут признаны героями. И вам нужно будет заботиться о раненых. И то, что у нас есть возможность помочь в этом, меня очень удовлетворяет", — сказал Майк Коркоран.

"Лично я считаю, что это очень отрадно, даже больше, чем победа на Олимпиаде, которую завоевала моя команда в 1992 году. И причина в том, что мы сейчас помогаем людям, которые сталкиваются со смертью, обрести новую жизнь. Поэтому для меня это одно из самых отрадных дел, которые я делал в своей жизни", — сказал Билл Эндикот.

Есть ли в планах открыть подобный центр в Киеве?

"Мы хотим открыть центр здесь, в Киеве, и мы хотим иметь возможность снабжать украинских солдат такими же типами протезов, какими мы обеспечиваем американских солдат. Но это будет именно для Украины, то есть это не просто как работа компании, мы работаем для Украины", — сказал Майк Коркоран.

Вы впервые в Украине и чем здесь занимаетесь?

"Да, я впервые в Украине, мы приехали поездом из Польши и остановились во Львове на несколько дней, это очень красивый город. А потом мы приехали сюда в Киев и это был невероятный опыт. Мы столкнулись с болью людей, мы посетили Бородянку, увидели разрушение, и это еще больше поразило мои чувства, потому что это не военные цели. Это дома людей. Я видел, мы видели по телевидению, что сделали россияне, и мне это непростительно. Знаете, я христианин, но я бы этого не простил. Это просто за границей. И, знаете, я действительно горжусь усилиями Украины в борьбе с россиянами, чтобы вернуть то, что вам положено по праву. Я думаю, вы хорошие люди", — сказал Майк Коркоран.

Майк Коркоран, Билл Эндикотт вовремя визита в Киев. Фото: Future for Ukraine/Facebook

Какие ваши впечатления после визита в Киев?

"Это мой второй визит в Украину. Первый был в 2006 году, давно. Он был связан с греблей на каноэ. И я проводил большую часть своего времени с каноэ-клубом, они провели для меня экскурсию по городу, но в основном речь шла о спорте. Это другое путешествие. И я думаю, что во время этой поездки меня поразило то, как Украина пыталась вернуться к нормальной жизни, даже в разгар войны. И мы видим, как люди занимаются повседневной жизнью и делают все самое лучшее, даже во время войны, и это очень вдохновляет — видеть, как люди справляются с этим", — сказал Билл Эндикот.

Не страшно ли было приезжать в страну, где идет война?

"Все, с кем я общался, очень боялись поездок в Украину. Поэтому никому не говорил, что собирался в эту поездку. Я скажу им, когда приеду домой, что сделал это, но я не сказал им заранее, потому что знал, что они беспокоятся. И потому я молчал о поездке, пока не вернусь домой. Но потом расскажу всем, что мы видели", — сказал Билл Эндикот.

"О, я не волновался. Сколько нам отведено, столько отведено, не правда ли? Поэтому для меня миссия – это самое важное. Я уехал на Гаити после землетрясения в 2010 году. И это страна беззакония, у нас даже была охрана, но мы были там, потому что люди в этом нуждались. Поэтому невозможно говорить "давайте просто подождем, пока закончится война". Мы знали, что это не очень безопасно. Но на самом деле это даже безопаснее, чем я ожидал. И знаете, то, что я вижу в Украине — это устойчивость, и она очень, очень мощная. И, как сказал Билл, вы продолжаете жить свою жизнь. Вы занимаетесь повседневными делами, ходите на работу, в школу, ну знаете, ходите обедать и т.д. А Путин хочет смерти и разрушения, а вы этого не разрешаете. И это уже победа, верно? Поэтому сейчас я не нервничал", — сказал Майк Коркоран.

"Могу я тоже добавить? Майк и я опытные спортсмены-гребличники. Мы привыкли рисковать. Мы рассчитываем на риск. Вы планируете, вы видите, какой риск вы оцениваете его, и вы думаете, что можете его преодолеть. Тогда вы рискуете. Вот что мы здесь сделали", — сказал Билл Эндикот.



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