Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

Тренер бесплатных тренировок от фонда Вадима Столара. Фото: благотворительный фонд Вадима Столара

В Украине в 2022 году стартовала благотворительная программа спортивных занятий для всех желающих. Около 2000 украинцев приобщились к безвозмездным тренировкам от Фонда Вадима Столара.

Об этом сообщает благотворительный фонд Вадима Столара.

Читайте также:

Интерес украинцев

К безвозмездным спортивным занятиям после весеннего перезапуска программы "Спорт на районе" от Благотворительного фонда Вадима Столара присоединились уже более полутысячи украинцев. А в 2022 году этот проект охватил более тысячи желающих.

Цель проекта

Фонд Вадима Столара реализует спортивный проект уже более полугода.

"Целью проекта "Спорт на районе" мы определили восстановление эмоционального баланса украинцев с помощью физических активностей. Вовлечение в здоровый образ жизни крайне важно: спорт помогает людям "перезагрузиться", почувствовать силы и сфокусироваться на цели — победе Украины", — отмечает основатель Фонда Вадим Столар.

Видео тренировок на YouTube от фонда Вадима Столара. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Волонтер Наталья Приходько отмечает, что "Спорт на районе" стартовал в августе 2022 года.

Первоначально Фонд организовал в столице занятия на свежем воздухе, подобрав команду тренеров. Все желающие могли приобщиться к физическим активностям в своем районе города. С наступлением холодов проект переместился в онлайн. Поэтому теперь к занятиям может приобщиться любой желающий украинец.

Перезапуск проекта

Отмечается, что недавно Фонд перезапустил "Спорт на районе" с учетом накопленного организаторами опыта — и это оказалось удачным решением, о чем свидетельствует в несколько раз большая положительная обратная связь участников.

"Куратор проекта Юлия — фитнес-тренер с 5-летним опытом, участница сборной Украины по гребле на лодках "Дракон". Она как никто знает что нужно, чтобы тренироваться эффективно и достичь ожидаемого результата. Кроме интенсивных тренировок с Юлией, мы дополнительно привлекаем специалистов и проводим занятия по йоге, семинары по правильному питанию, лекции на тему здоровья", — подчеркивают организаторы Фонда Вадима Столара.

Социально-гуманитарные проекты фонда

Фонд реализует целый ряд социально-гуманитарных проектов, одним из которых является "Спорт на районе". Кроме него стоит упомянуть масштабную инициативу "Восстановись", направленную на эмоциональную перезагрузку и предоставление второго дыхания семьям, потерявшим одного из родителей или оставшихся без жилья из-за войны. Также успешно действует проект психологической поддержки людей, проводятся спортивные мероприятия для детей и т.д.

Также отмечается, что волонтеры Фонда Вадима Столара оказывают помощь продуктовыми наборами в разных уголках Украины, включая горячие точки вблизи фронта. А также системно помогают военным всем необходимым: от амуниции и средств защиты до дронов, тепловизоров и спецтехники.

Если вы также хотите присоединиться к инициативе "Спорт на районе" — переходите по ссылке: https://stolarfund.com/projects/proyekt-sport

Напомним, что недавно львовская велосипедистка победила на международной гонке в Бельгии. В финальном заезде Елена опередила спортсменку из Франции.