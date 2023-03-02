Лікар Комаровський розповів, яким має бути якісний засіб для догляду за губами
Лікар Євген Комаровський висловився про засоби догляду за губами як для профілактики, так і для лікування, та пояснив, яких компонентів бажано уникати при їх застосуванні, щоб не стало гірше.
Про це він сказав на своєму YouTube-каналі.
-
Вдвічі більше танків: Пристайко розповів про допомогу від Великої Британії
-
"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців
-
Ядерний шантаж: чи наважиться росія завдати удару, — воєнний експерт
-
Колумбія відправить "кокаїнових бегемотів" до Індії та Мексики, щоб контролювати їхню популяцію
-
Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад: швидке відновлення — символ нашої незламності
-
Блогерку Ксюшу Манекен нагородили в ГУР: в мережі розгорівся скандал
-
На Місяці може з’явитися власний часовий пояс: що це означає
-
Понад сотня одеських медиків були мобілізовані
-
Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року
-
Стало відомо, коли можна зареєструватись на національний мультипредметний тест
Лікар вищої категорії звертає увагу, що є певні компоненти засобів для губ, які ефективні для використання у профілактичних цілях, але при цьому не рекомендовані до застосування саме для лікування.
Комаровський розповів, що, на думку медичної науки, не повинні включати засоби для лікування:
- саліцилова кислота,
- фенол,
- ментол,
- евкаліпт,
- камфора,
- ароматизатори.
Річ у тім, що ці компоненти мають подразнювальну дію, і можуть погіршувати кровообіг у ділянці губ, викликати спазм судин та інше, пояснює лікар.
Також Комаровський назвав одне просте, але важливе правило: якщо ви наносите на губи щось і одразу це відчуваєте — це не завжди добре, а частіше — погано.
"Ідеальний засіб для губ ви відчувати не повинні", — зауважив він.
У цьому контексті лікар вказав на певну "підступність" цих подразнювальних засобів. Так, часто буває, що коли людина маже губи тим чи іншим препаратом, і при цьому нічого не відчуває — у неї виникають думки про те, що засіб є неефективним.
"І виробники змушені реагувати на бажання споживачів, додаючи те, що ви відразу відчуєте", — описав він ситуацію.
Комаровський також перерахував компоненти, які бажані у засобах для догляду за губами. Це:
- касторова олія,
- соняшникова олія,
- олія ші,
- кокосова олія,
- вазелін.
Зазвичай додаються також сонцезахисні засоби, додав доктор Комаровський.
Нагадаємо, хоч кава і дає людині заряд енергії, вона може мати й негативний вплив на здоров'я. Напій може шкодити вашому серцю, якщо його вживати неправильно. Тож варто пам'ятати про добову норму.