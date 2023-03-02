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Лікар Комаровський розповів, яким має бути якісний засіб для догляду за губами

2 березня 2023 17:55
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Комаровський також перерахував компоненти, які бажані у засобах для догляду за губами
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Лікар Євген Комаровський висловився про засоби догляду за губами як для профілактики, так і для лікування, та пояснив, яких компонентів бажано уникати при їх застосуванні, щоб не стало гірше.

Про це він сказав на своєму YouTube-каналі.

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Лікар вищої категорії звертає увагу, що є певні компоненти засобів для губ, які ефективні для використання у профілактичних цілях, але при цьому не рекомендовані до застосування саме для лікування.

Комаровський розповів, що, на думку медичної науки, не повинні включати засоби для лікування:

  • саліцилова кислота,
  • фенол,
  • ментол,
  • евкаліпт,
  • камфора,
  • ароматизатори.

Річ у тім, що ці компоненти мають подразнювальну дію, і можуть погіршувати кровообіг у ділянці губ, викликати спазм судин та інше, пояснює лікар.

Також Комаровський назвав одне просте, але важливе правило: якщо ви наносите на губи щось і одразу це відчуваєте — це не завжди добре, а частіше — погано.

"Ідеальний засіб для губ ви відчувати не повинні", — зауважив він.

У цьому контексті лікар вказав на певну "підступність" цих подразнювальних засобів. Так, часто буває, що коли людина маже губи тим чи іншим препаратом, і при цьому нічого не відчуває — у неї виникають думки про те, що засіб є неефективним.

"І виробники змушені реагувати на бажання споживачів, додаючи те, що ви відразу відчуєте", — описав він ситуацію.

Комаровський також перерахував компоненти, які бажані у засобах для догляду за губами. Це:

  • касторова олія,
  • соняшникова олія,
  • олія ші,
  • кокосова олія,
  • вазелін.

Зазвичай додаються також сонцезахисні засоби, додав доктор Комаровський.

Нагадаємо, хоч кава і дає людині заряд енергії, вона може мати й негативний вплив на здоров'я. Напій може шкодити вашому серцю, якщо його вживати неправильно. Тож варто пам'ятати про добову норму.

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